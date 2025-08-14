kisalfold.hu videó 56 perce

A Megye Fagyija már a pultban - Kóstold meg Győr-Moson-Sopron ízeit - videó

Napok óta kánikula van, mi sem eshet ilyenkor a legjobban, mint egy jó fagylalt? Felsődiósi István, győri fagylaltmester, a Lufi Fagyizó tulajdonosa nemrégiben elkészítette a Megye Fagyija cukor és cukormentes verzióját, ami már ki is került a pultba. Érdemes megkóstolni, mi már megtettük!

Fotó: Csapó Balázs

Szerdán került a Lufi Fagyizó pultjába az a két Megye Fagyija, amit Felsődiósi István fagylaltmesterrel közösen álmodott meg a Kisalföld. Igazán ütős és ízes kreálmányok készültek, cukros és cukormentes verzióban. Legutóbbi cikkünkben részletesen írtunk arról milyen összetevőkből ízekből állította össze a győri fagylaltkészítő. Minden hozzávaló és íz Győr-Moson-Sopronhoz köthető, egy kicsit már őszre hangolódva. Kétféle Megye Fagyija már kapható a Lufi Fagyizókban. Fotó: Csapó Balázs

Próbáld ki a Megye Fagyija újdonságokat Ottjártunkkor is többen a Megye Fagyiját kérték a tölcsérjükbe, nekünk nagyon bejött! Te kóstoltad már? Hagyományos fagyi: Gesztenye,

Kékfrankos áfonya,

füstölt sós karamell és grillázs Cukormentes fagyi: Belga étcsoki,

rozmaringos körte és

dió

