Megszólalt az érzékelő

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szerda éjszaka Rábapordányban, az Ady Endre utcában, egy családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő.

Amennyiben nyílt lánggal működő eszközt használ, ajánlott egy szén-monoxid érzékelő beszerzése is.

A tulajdonos elmondása szerint semmilyen nyílt lánggal működő készülék nem üzemelt, amikor az érzékelő jelzett. A csornai hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakembere egyaránt méréseket végeztek, azonban a mérgező gázt nem tudták kimutatni a légtérben. Feltételezhetően a készülék akkumulátora elkezdett lemerülni, ezért adta a jelzést. Fontos, hogy ezek a készülékek nem örök életűek, szavatossági idejük van, amit a gyártó feltüntet a csomagoláson. A szavatossági idő lejártát követően új készüléket kell vásárolni! A fenti esetnél akkumulátorral működő érzékelőt választottak a lakók, azonban más típusú készülékeknél a szavatossági időn belül is cserélni kell a működéshez szükséges elemeket!