augusztus 9., szombat

Emőd névnap

29°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

17 perce

Megszólalt az érzékelő

Címkék#készülék#szén monoxid#katasztrófavédelem

Kisalföld.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szerda éjszaka Rábapordányban, az Ady Endre utcában, egy családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő.

Amennyiben nyílt lánggal működő eszközt használ, ajánlott egy szén-monoxid érzékelő beszerzése is.
Fotó: Shutterstock

A tulajdonos elmondása szerint semmilyen nyílt lánggal működő készülék nem üzemelt, amikor az érzékelő jelzett. A csornai hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakembere egyaránt méréseket végeztek, azonban a mérgező gázt nem tudták kimutatni a légtérben. Feltételezhetően a készülék akkumulátora elkezdett lemerülni, ezért adta a jelzést. Fontos, hogy ezek a készülékek nem örök életűek, szavatossági idejük van, amit a gyártó feltüntet a csomagoláson. A szavatossági idő lejártát követően új készüléket kell vásárolni! A fenti esetnél akkumulátorral működő érzékelőt választottak a lakók, azonban más típusú készülékeknél a szavatossági időn belül is cserélni kell a működéshez szükséges elemeket!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu