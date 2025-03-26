Megjöttünk
2025.03.26. 09:35
Megjöttünk: nyolc kisbaba sírt fel kedden a győri kórházban
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Március 25-én születtek
Győrben: Szabó Benedek (Győr), Vámos Marcell (Töltéstava), Mikó-Veszely Milán (Győr), Bési Bence (Pér), Ihász Marcell (Rábapordány), Reider Linett (Győrújbarát), Major András (Beled), Tóth Holli Léna (Győrújbarát).
