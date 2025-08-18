1 órája
Mazsorettek küzdenek a világbajnoki érmekért
Győr ad otthont augusztus 21–24. között a mazsorettsport világbajnokságnak. A világ legjobb csapatai mérik össze tudásukat. A Magyar Mazsorett Bajnokságon az öttevényi mazsorett csapat tagjai is kivívták a jogot a VB-n való szereplésre. Edzőjükkel, a háromszoros világbajnok Takács Titanillával beszélgettünk a Kisalföld podcastben a világbajnokságról, a versenyről, a sportágról.
Nem sűrűn hallunk a mazsorett sportágról, bár 2019-ben Győrben Európa-bajnokságot rendeztek. Most augusztus 21–24. között ismét a vármegye székhelye ad otthont egy rangos versenynek. A mazsorettsport világbajnokságnak, hivatalos nevén a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup-nak, ahol a világ legjobb csapatai mérik össze tudásukat. A Magyar Mazsorett Bajnokságon az öttevényi mazsorett csapat tagjai is kivívták a jogot a VB-n való szereplésre. Edzőjükkel, a háromszoros világbajnok Takács Titanillával beszélgettünk a Kisalföld podcastben a világbajnokságról, a versenyről, a sportágról.
A világ legjobb mazsorett versenyzői érkeznek
– Az Európa-bajnokságról nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ezért merült fel az igény, jó lenne, ha újra Győr adna otthont ennek a rangos nemzetközi rendezvénynek. Négy napon át fognak versenyezni a lányok a Győr Városi Egyetemi Csarnokban – mondta el Takács Titanilla, akitől azt is megtudtuk, hogy sokféle kategóriában állnak rajthoz a versenyzők.
- Alapvetően egyéni, duó, trió, illetve
- csoportos versenyszámokat különböztethetünk meg különféle eszközökkel.
- A klasszikus mazsorettbotot talán a legtöbben láttak is már.
- Ezen kívül van pomponos, zászlós kategória, illetve újdonságként az úgynevezett tamburbot.
A világbajnokságra mintegy 15 ország versenyzőit várják, de hazánkból is mintegy 20 csapat érkezik. Azok, amelyek korábban a Magyar Mazsorett Bajnokságon kiváló eredményt értek el, így kivívták a jogot a VB-n való szereplésre. Többek között az öttevényi mazsorettek is versenyezhetnek. Nem véletlenül, hiszen edzőjük a nyolcszoros magyar, négyszeres Európa és háromszoros világbajnok Takács Titanilla, aki két éve hagyta abba a versenyzést, ám a világbajnokságon látványosnak ígérkező bemutatót tart. Nyitótánccal készül, amelynek tematikája Magyarország. Tanítványai tíz koreográfiával lesznek jelen ezen a világbajnokságon, ebből három csoportos és hét egyéni és páros versenyszám. A csoportos koreográfiában vannak olyanok, akiknek ez az első versenyszezonjuk, mindössze 6-7 évesek. Meghökkentő lehet, hogy ilyen fiatalok is versenyeznek, de Öttevényen nagyon régi hagyománya van a mazsorettek szereplésének.
Hallgasd meg podcastunkat itt:
Szép sikereket értek el
Takács Titanilla 2004-ben költözött Öttevényre, akkor tetszett meg neki, ahogy a lányok a botot forgatták. Könyörgésére nagyon piciként ott lehetett az edzéseken. Kezdetben felvonulásokon, rendezvényeken vettek részt a mazsorettek, de aztán csatlakoztak a Magyar Mazsoret Szövetséghez és onnantól kezdve jelent meg ez a modern vonal az öttevényi mazsorettek életében is, és azóta nagyon szép sikereket értek el mind egyéni, mind csoportos kategóriákban.
– Jelenleg mintegy 50 kislány jár hozzám. Főleg helyi rendezvényeken lépünk fel. Most lesz a Szederfesztivál a hét végén, ami sajnálatos módon egybeesik a világbajnoksággal. Így azok a lányok szerepelnek a településen, akik éppen nem versenyeznek. Egyébként jelen voltunk már a győri Hídpikniken, de együttműködtünk a Győri Lovas Színházzal is, úgyhogy sok lehetőséget rejt ez a sport – jelezte Titanilla, aki bízik abban, hogy a világbajnokság révén az emberek jobban megismerik ezt a sportágat és egyre többen választják.
Tekintse meg galériánkat is!
Mazsorettek küzdenek a világbajnoki érmekértFotók: Molcsányi Máté
kisalfold.hu podcast
- Legegyedibb fesztivál Pannonhalmán – Podcast az Arcus Temporum programjairól
- Horváth Elemér vajdával a romák helyzetéről is beszélgettünk
- Fertő tó víztani örökségéről és jövőjéről készült kiadvány - podcast
- A nők teszik otthonná a várost - Podcastunk vendége Obertolné Horváth Tímea
- A fogathajtó VB-n bizonyíthat a magyaróvári vállalkozó - podcast