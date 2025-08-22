augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látványos versenyszámok

37 perce

Észveszejtően forgatják a botokat: így telt a mazsorett-világbajnokság második napja - galéria, videó

Címkék#Geisztné Gogolák Éva#mazsorett világbajnokság#rendezvény

Látványos bemutatókkal kezdődött és ugyancsak látványos versenyszámokkal folytatódott a győri mazsorett világbajnokság. A világ legjobbjai a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup keretében augusztus 21 és 24-e között találkoznak a Győr Városi Egyetemi Csarnokban. A mazsorett versenyzők káprázatosan bántak a bottal, pomponokkal.

Barki Andrea
Észveszejtően forgatják a botokat: így telt a mazsorett-világbajnokság második napja - galéria, videó

Fotó: Molcsányi Máté

A botjukat boszorkányos ügyességgel forgató mazsorettekkel legtöbbször a fúvószenei fesztiválokon, menetfelvonulásokon találkozunk, de már jó ideje versenyeznek is egymással. A mazsorettsport versenygyakorlataiban használnak botot, pompont, zászlósbotot kéziszerként az egyénileg, vagy csoportosan fellépő versenyzők többféle kategóriában. A világbajnokságon 12 ország 700 versenyzője mutathatja be gyakorlatát. A világbajnokságra a Magyar Mazsorett Bajnokság dobogósai nyernek a Magyar Majorette Szövetségtől kvalifikációt. A 20 magyar csapat közül 4 vármegyénkből érkezett. A mosonmagyaróvári Haller Sport, Majorette Egyesület, az Öttevényi Kavalkád Szabadidő és Sportegyesület, a téti Csillagfény Téti Majorette Egyesület és a Dunaszigeti Tündérrózsa KSE.

mazsorett
A mazsorett világbajnokság legfiatalabb versenyzői.
Fotó: Molcsányi Máté

Mazsorett varázslók a porondon                     

– Az eddig látottak alapján azt lehet mondani, hogy nagyon sok szép, sikeres bemutatót láttunk ügyes versenyzőkkel, szoros versennyel. Szerencsére többször szólt a magyar himnusz, ami nekünk külön öröm– összegezte röviden a tapasztaltakat pénteken, a második versenynapon  Geisztné Gogolák Éva, a magyar és a nemzetközi mazsorett szövetség elnöke. 

mazsorett
Boszorkányos ügyesség, kecses mozdulatok a mazsorett világbajnokságon.
Fotó: Molcsányi Máté

Az öttevényi csapat három versenyszámban mutatta meg magát  pénteken. Horváth Dalma délelőtt botos produkcióval versenyzett, két kislány pedig délután pomponnal. – Szombaton is lesznek szólistáink illetve egy triónk. Számunkra a vasárnap is izgalmas lesz, hiszen két csapatunk is fellép, valamint 2 vagy a szombati elődöntő függvényében 3 egyéni versenyzőnk is megmutatja gyakorlatát – mondta el Takács Titanilla, az öttevényi mazsorettek edzője.

mazsorett
Horváth Hanna, a mosonmagyaróváriak reménysége boszorkányos ügyességgel forgatta a botot.
Fotó: Molcsányi Máté

Nézze meg a bámulatos produkciókat videónkon, melyet a rendezvényen készítettünk:

Szalainé Sándor Katalin vezetésével huszonhat éve színesíti Mosonmagyaróvár rendezvényeit, és viszi a város és az iskola hírnevét a Haller SM Egyesület, mely negyed évszázados jubileumát tavaly gálaműsorral ünnepelte – A világbajnokságra egy junior és hat szenior versenyzővel érkeztünk, négy versenyszámunk van, a többiek még fiatalok a versenyzéshez, de a városi rendezvények rendszeres közreműködői vagyunk – árulta el a csapatról Szalainé Sándor Katalin.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!

Észveszejtően forgatják a botokat

Fotók: Molcsányi Máté

Az első napról készült korábbi cikkünket itt láthatja:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu