Észveszejtően forgatják a botokat: így telt a mazsorett-világbajnokság második napja - galéria, videó

A botjukat boszorkányos ügyességgel forgató mazsorettekkel legtöbbször a fúvószenei fesztiválokon, menetfelvonulásokon találkozunk, de már jó ideje versenyeznek is egymással. A mazsorettsport versenygyakorlataiban használnak botot, pompont, zászlósbotot kéziszerként az egyénileg, vagy csoportosan fellépő versenyzők többféle kategóriában. A világbajnokságon 12 ország 700 versenyzője mutathatja be gyakorlatát. A világbajnokságra a Magyar Mazsorett Bajnokság dobogósai nyernek a Magyar Majorette Szövetségtől kvalifikációt. A 20 magyar csapat közül 4 vármegyénkből érkezett. A mosonmagyaróvári Haller Sport, Majorette Egyesület, az Öttevényi Kavalkád Szabadidő és Sportegyesület, a téti Csillagfény Téti Majorette Egyesület és a Dunaszigeti Tündérrózsa KSE.

A mazsorett világbajnokság legfiatalabb versenyzői.

Fotó: Molcsányi Máté

Mazsorett varázslók a porondon

– Az eddig látottak alapján azt lehet mondani, hogy nagyon sok szép, sikeres bemutatót láttunk ügyes versenyzőkkel, szoros versennyel. Szerencsére többször szólt a magyar himnusz, ami nekünk külön öröm– összegezte röviden a tapasztaltakat pénteken, a második versenynapon Geisztné Gogolák Éva, a magyar és a nemzetközi mazsorett szövetség elnöke.

Boszorkányos ügyesség, kecses mozdulatok a mazsorett világbajnokságon.

Fotó: Molcsányi Máté

Az öttevényi csapat három versenyszámban mutatta meg magát pénteken. Horváth Dalma délelőtt botos produkcióval versenyzett, két kislány pedig délután pomponnal. – Szombaton is lesznek szólistáink illetve egy triónk. Számunkra a vasárnap is izgalmas lesz, hiszen két csapatunk is fellép, valamint 2 vagy a szombati elődöntő függvényében 3 egyéni versenyzőnk is megmutatja gyakorlatát – mondta el Takács Titanilla, az öttevényi mazsorettek edzője.

Horváth Hanna, a mosonmagyaróváriak reménysége boszorkányos ügyességgel forgatta a botot.

Fotó: Molcsányi Máté

Szalainé Sándor Katalin vezetésével huszonhat éve színesíti Mosonmagyaróvár rendezvényeit, és viszi a város és az iskola hírnevét a Haller SM Egyesület, mely negyed évszázados jubileumát tavaly gálaműsorral ünnepelte – A világbajnokságra egy junior és hat szenior versenyzővel érkeztünk, négy versenyszámunk van, a többiek még fiatalok a versenyzéshez, de a városi rendezvények rendszeres közreműködői vagyunk – árulta el a csapatról Szalainé Sándor Katalin.

