Mazsorettek küzdenek a világbajnoki érmekért

Nem sűrűn hallunk a mazsorett sportágról, bár 2019-ben Győrben Európa-bajnokságot rendeztek. Most augusztus 21–24. között ismét a vármegye székhelye ad otthont egy rangos versenynek. A mazsorettsport világbajnokságnak, hivatalos nevén a World Championship of Majorette-sport & Merry Majorette International Cup-nak, ahol a világ legjobb csapatai mérik össze tudásukat. A Magyar Mazsorett Bajnokságon az öttevényi mazsorett csapat tagjai is kivívták a jogot a VB-n való szereplésre. Edzőjükkel, a háromszoros világbajnok Takács Titanillával beszélgettünk a Kisalföld podcastben a világbajnokságról, a versenyről, a sportágról.

Takács Titanilla háromszoros mazsorett világbajnokkal beszélgettünk.

Fotó: Barki Andrea

A világ legjobb mazsorett versenyzői érkeznek

– Az Európa-bajnokságról nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ezért merült fel az igény, jó lenne, ha újra Győr adna otthont ennek a rangos nemzetközi rendezvénynek. Négy napon át fognak versenyezni a lányok a Győr Városi Egyetemi Csarnokban – mondta el Takács Titanilla, akitől azt is megtudtuk, hogy sokféle kategóriában állnak rajthoz a versenyzők.

Alapvetően egyéni, duó, trió, illetve

csoportos versenyszámokat különböztethetünk meg különféle eszközökkel.

A klasszikus mazsorettbotot talán a legtöbben láttak is már.

Ezen kívül van pomponos, zászlós kategória, illetve újdonságként az úgynevezett tamburbot.

A világbajnokságra mintegy 15 ország versenyzőit várják, de hazánkból is mintegy 20 csapat érkezik. Azok, amelyek korábban a Magyar Mazsorett Bajnokságon kiváló eredményt értek el, így kivívták a jogot a VB-n való szereplésre. Többek között az öttevényi mazsorettek is versenyezhetnek. Nem véletlenül, hiszen edzőjük a nyolcszoros magyar, négyszeres Európa és háromszoros világbajnok Takács Titanilla, aki két éve hagyta abba a versenyzést, ám a világbajnokságon látványosnak ígérkező bemutatót tart. Nyitótánccal készül, amelynek tematikája Magyarország. Tanítványai tíz koreográfiával lesznek jelen ezen a világbajnokságon, ebből három csoportos és hét egyéni és páros versenyszám. A csoportos koreográfiában vannak olyanok, akiknek ez az első versenyszezonjuk, mindössze 6-7 évesek. Meghökkentő lehet, hogy ilyen fiatalok is versenyeznek, de Öttevényen nagyon régi hagyománya van a mazsorettek szereplésének.