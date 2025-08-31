150 éves recept - Gazdag marhahúsleves fokhagymás-velős pirítóssal - videó, fotók

- Nagy szerencsénk van, hogy Európában, Kárpát-medencében hagyománya és kultúrája van a levesfőzésnek. A mi első fogásunk, ami bármiből készülhet szinte, biztosan finom lesz. Gondoljanak csak a kőlevesre. Nem csak finom, de gyógyír a testnek és a léleknek - emelte ki Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró, aki megosztja olvasóinkkal a legjobb marhahúsleves receptjének titkát. Ez nem egy megszokott, hagyományos gyorsan összedobható változat.

Gazdag marhahúsleves titka a friss és ízes alapanyagok, na meg a lassú 10 órán át tartó főzés. Fotó: Csapó Balázs

Friss zöldségek a piacról és jó hentes kell

- A húsokat jó hentesnél vegyük, mert akkor lesz csak igazán jó levesünk - tanácsolja a Kisalföld főzőműsor szakácsa. - Egy szép, nagy fazekat választok és belehelyezem a mannát: marhafartöveket, pulykanyakat, sertés húsoscsontot és nagy velőscsontokat. Anyukám tanította, ezek végeit jól be kell sózni, hogy benne maradjon a velő. Eddig bejött, így most sem hagyom ki. Jöhetnek a zöldségek: karalábé, sárgarépa, zeller vagy annak zöldje, petrezselyemgyökér és a zöldje, néhány szelet gyömbér, feketebors és a só - sorolja a hozzávalókat Szarka Zsófi. Hozzátette, hogy ne sajnáljuk belőle a finomságokat, sőt használjuk ki, hogy a kertben, piacon minden frissen terem, tele vannak ízzel.