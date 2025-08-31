54 perce
150 éves recept - Gazdag marhahúsleves fokhagymás-velős pirítóssal - videó, fotók
Megidézzük Szinbádot egy 150 éves recept kapcsán. Szarka Zsófi gasztorújságíró és szakács megmutatja hogyan készül a legfinomabb, ízgazdag marhahúsleves fokhagymás velős pirítóssal. Részletek a videóban. Ez elehet az ünnepi asztal éke.
- Nagy szerencsénk van, hogy Európában, Kárpát-medencében hagyománya és kultúrája van a levesfőzésnek. A mi első fogásunk, ami bármiből készülhet szinte, biztosan finom lesz. Gondoljanak csak a kőlevesre. Nem csak finom, de gyógyír a testnek és a léleknek - emelte ki Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró, aki megosztja olvasóinkkal a legjobb marhahúsleves receptjének titkát. Ez nem egy megszokott, hagyományos gyorsan összedobható változat.
Friss zöldségek a piacról és jó hentes kell
- A húsokat jó hentesnél vegyük, mert akkor lesz csak igazán jó levesünk - tanácsolja a Kisalföld főzőműsor szakácsa. - Egy szép, nagy fazekat választok és belehelyezem a mannát: marhafartöveket, pulykanyakat, sertés húsoscsontot és nagy velőscsontokat. Anyukám tanította, ezek végeit jól be kell sózni, hogy benne maradjon a velő. Eddig bejött, így most sem hagyom ki. Jöhetnek a zöldségek: karalábé, sárgarépa, zeller vagy annak zöldje, petrezselyemgyökér és a zöldje, néhány szelet gyömbér, feketebors és a só - sorolja a hozzávalókat Szarka Zsófi. Hozzátette, hogy ne sajnáljuk belőle a finomságokat, sőt használjuk ki, hogy a kertben, piacon minden frissen terem, tele vannak ízzel.
150 éves marhahúsleves titka a Kisalföld főzőműsorbanFotók: Csapó Balázs
Gyomorpanaszra a legjobb a marhahúsleves
- Annyi vizet teszek a marhahúslevesre, ami teljesen ellepi a hozzávalókat. Felteszem a tűzre és 9-10 órán át gyöngyözve főzöm. Igazi emulzió lesz, hiszen ennyi idő alatt minden íz belefő a levesbe a zöldségekből és a húsokból - mondta el a szakács.
- Sokat olvastam arról, hogy gyomorpanaszra húsleveskúrát is javasolnak, még a dietetikusok is. Nem is hiába, mert ez az étel bizony varázsol. A receptet pedig egy ikonikus Szindbád jelenettel zárjuk, hiszen az ünnepi marhahúsleves még gazdagabb a fokhagymás-velős pirítóssal - hangsúlyozta Szarka Zsófi.
Hozzávalók:
- 0.5 kg marhafartő
- 0.5 kg velőscsont
- 0.5 kg sertés, húsoscsont
- 1 db nagy pulykanyak
- 1 db zellergumó vagy zöldje
- 1 db karalábé
- 1 fej lila hagyma
- 2 db nagy sárgarépa
- 1 db petrezselyemgyökér
- 1 db paprika, paradicsom
- 10-12 szem egész feketebors
- pici szelet gyömbér
- Tálalásnál: pirítós, fokhagyma, főtt tojás, friss gomba, petrezselyem