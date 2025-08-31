augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cakompakk leves az ünnepekre

2 órája

150 éves recept - Gazdag marhahúsleves fokhagymás-velős pirítóssal - videó, fotók

Címkék#Szarka Zsófi#marhahúsleves#Kisalföld#Szinbád#recept#főzőműsor

Megidézzük Szinbádot egy 150 éves recept kapcsán. Szarka Zsófi gasztorújságíró és szakács megmutatja hogyan készül a legfinomabb, ízgazdag marhahúsleves fokhagymás velős pirítóssal. Részletek a videóban. Ez elehet az ünnepi asztal éke.

Kisalföld.hu
150 éves recept - Gazdag marhahúsleves fokhagymás-velős pirítóssal - videó, fotók

- Nagy szerencsénk van, hogy Európában, Kárpát-medencében hagyománya és kultúrája van a levesfőzésnek. A mi első fogásunk, ami bármiből készülhet szinte, biztosan finom lesz. Gondoljanak csak a kőlevesre. Nem csak finom, de gyógyír a testnek és a léleknek - emelte ki Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró, aki megosztja olvasóinkkal a legjobb marhahúsleves receptjének titkát. Ez nem egy megszokott, hagyományos gyorsan összedobható változat.

marhahúsleves
Gazdag marhahúsleves titka a friss és ízes alapanyagok, na meg a lassú 10 órán át tartó főzés. Fotó: Csapó Balázs

Friss zöldségek a piacról és jó hentes kell

- A húsokat jó hentesnél vegyük, mert akkor lesz csak igazán jó levesünk - tanácsolja a Kisalföld főzőműsor szakácsa. - Egy szép, nagy fazekat választok és belehelyezem a mannát: marhafartöveket, pulykanyakat, sertés húsoscsontot és nagy velőscsontokat. Anyukám tanította, ezek végeit jól be kell sózni, hogy benne maradjon a velő. Eddig bejött, így most sem hagyom ki. Jöhetnek a zöldségek: karalábé, sárgarépa, zeller vagy annak zöldje, petrezselyemgyökér és a zöldje, néhány szelet gyömbér, feketebors és a só - sorolja a hozzávalókat Szarka Zsófi. Hozzátette, hogy ne sajnáljuk belőle a finomságokat, sőt használjuk ki, hogy a kertben, piacon minden frissen terem, tele vannak ízzel. 

150 éves marhahúsleves titka a Kisalföld főzőműsorban

Fotók: Csapó Balázs

Gyomorpanaszra a legjobb a marhahúsleves

- Annyi vizet teszek a marhahúslevesre, ami teljesen ellepi a hozzávalókat. Felteszem a tűzre és 9-10 órán át gyöngyözve főzöm. Igazi emulzió lesz, hiszen ennyi idő alatt minden íz belefő a levesbe a zöldségekből és a húsokból - mondta el a szakács.

- Sokat olvastam arról, hogy gyomorpanaszra húsleveskúrát is javasolnak, még a dietetikusok is. Nem is hiába, mert ez az étel bizony varázsol. A receptet pedig egy ikonikus Szindbád jelenettel zárjuk, hiszen az ünnepi marhahúsleves még gazdagabb a fokhagymás-velős pirítóssal - hangsúlyozta Szarka Zsófi.

Hozzávalók:

  • 0.5 kg marhafartő
  • 0.5 kg velőscsont
  • 0.5 kg sertés, húsoscsont
  • 1 db nagy pulykanyak
  • 1 db zellergumó vagy zöldje
  • 1 db karalábé
  • 1 fej lila hagyma
  • 2 db nagy sárgarépa
  • 1 db petrezselyemgyökér
  • 1 db paprika, paradicsom
  • 10-12 szem egész feketebors
  • pici szelet gyömbér
  • Tálalásnál: pirítós, fokhagyma, főtt tojás, friss gomba, petrezselyem
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu