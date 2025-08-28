Gazdag marhahúsleves
3 órája
Érkezik a Kisalföld főzőműsor következő adása - Czakkompakk leves tele minden jóval
Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró egy ünnepi étellel készül a Kisalföld főzőműsor, az Én receptkönyvem új adásában. Már csap pár nap és megmutatjuk a világ legjobb marhahúslevese különleges tálalásban.
Egy közel 150 éves recepttel kedveskedik a következő Kisalföld főzőműsor adásában Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró. Marhafartőből, sok csontból és zöldségből készít egy igazán gazdag marhahúslevest. Tálalásnál friss gomba szeletek és főtt tojást is kerül az aranyló lébe, amit mellé kiváló a fokhagymás-velős pirítós. Ugye, hogy már ettől összefut a nyál az ember szájában?!
A legízesebb marhahúsleves recept érkezik hamarosan
Korábbi adások receptjeit itt találják:
Ezt ne hagyja ki!Kezdj valamit a tökkel
2025.08.02. 15:18
Mézes-mustáros, sült fokhagymás cukkinikrém Szarka Zsófitól - fotók, videó
Ezt ne hagyja ki!Kisalföld főzőműsor
2025.07.13. 10:30
A sárgabarackos házi fagyi a legjobb hűsítő a kánikulában - fotók, videó
Ezt ne hagyja ki!Az én receptkönyvem
2025.03.25. 06:34
Csirkepörkölt nokedlivel ecetesen? - Mutatjuk, hogyan készíti Szarka Zsófi - videó, fotók
Ezt ne hagyja ki!Az én receptkönyvem 2. rész
2025.04.12. 12:55
Szarka Zsófi konyhájában kiderül, hogy készül a túrós bécsi rakott palacsinta - fotók, videó
Ezt ne hagyja ki!Az én receptkönyvem
2025.06.08. 08:45
Gyors és ízes recept hétvégére: Resztelt máj túrós csuszával - fotók, videó
Ezt ne hagyja ki!A titkos rongyos
2025.05.05. 18:49
A felvidéki recept, amit még soha nem írt le senki - fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre