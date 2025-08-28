augusztus 28., csütörtök

Gazdag marhahúsleves

3 órája

Érkezik a Kisalföld főzőműsor következő adása - Czakkompakk leves tele minden jóval

Címkék#Szarka Zsófi#marhahúsleves#Kisalföld#recept

Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró egy ünnepi étellel készül a Kisalföld főzőműsor, az Én receptkönyvem új adásában. Már csap pár nap és megmutatjuk a világ legjobb marhahúslevese különleges tálalásban.

Kisalföld.hu
Érkezik a Kisalföld főzőműsor következő adása - Czakkompakk leves tele minden jóval

Egy közel 150 éves recepttel kedveskedik a következő Kisalföld főzőműsor adásában Szarka Zsófi szakács és gasztroújságíró. Marhafartőből, sok csontból és zöldségből készít egy igazán gazdag marhahúslevest. Tálalásnál friss gomba szeletek és főtt tojást is kerül az aranyló lébe, amit mellé kiváló a fokhagymás-velős pirítós. Ugye, hogy már ettől összefut a nyál az ember szájában?!

marhahúsleves
Sok friss zöldség és csontos húsok, lassú főzés - ez a titka Szarka Zsófi marhahúslevesének. Fotó: Csapó Balázs

A legízesebb marhahúsleves recept érkezik hamarosan

Korábbi adások receptjeit itt találják:

 

