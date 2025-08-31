augusztus 31., vasárnap

Felvételek

59 perce

Fantasztikus olvasói fotókon Marcalváros mesekertje

Igazi mesekert várja a győrieket Győr egyik legnépesebb negyedében.

Kisalföld.hu
Fantasztikus olvasói fotókon Marcalváros mesekertje

Fotó: BELEDI MARTAA

Marcalvárosban a panelházak között igazi mesekert várja az arra sétálókat – írja olvasónk. Olivér rendszeresen ellenőrzi, megörökíti  apró mesebeli kis lakóit, Makk Matyi is vele tartott, kíváncsian nézett be a manóház ajtaján, és felajánlotta, hogy segít megjavítani a tetőt. Aztán körbejárt a kertben, ismerkedett lakóival. 

Fotók: Tolnai Sz. Olivér

Fantasztikus fotókon olvasónk marcalvárosi mesekertje

Fotók: Tolnai Sz. Olivér

 

