Hagyomány
2 órája
Már keresik Győr karácsonyfáit
Folytatódik a hagyomány, már készülnek az ünnepekre.
Bár még csak a nyár végefelé járunk, a Győr-Szol Zrt. már izgatottan készül a hagyomány folytatására. Idén is feldíszített fenyőfákkal szeretnék ünnepivé varázsolni a városrészek központjait.
Azt kérik, hogy amennyiben van felajánlható fenyőfájuk Győr 40 kilométeres körzetén belül, jelezzék a cégnek a pontos címmel és telefonszámmal együtt a [email protected] e-mail címen, vagy hívják a 96/50-50-50-es telefonszámot.
