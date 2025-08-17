augusztus 17., vasárnap

Hagyomány

2 órája

Már keresik Győr karácsonyfáit

Folytatódik a hagyomány, már készülnek az ünnepekre.

Kisalföld.hu

Bár még csak a nyár végefelé járunk, a Győr-Szol Zrt. már izgatottan készül a hagyomány folytatására. Idén is feldíszített fenyőfákkal szeretnék ünnepivé varázsolni a városrészek központjait. 

karácsonyfa
A tavalyi karácsonyfa elhelyezése a Széchenyi téren
Fotó: Kisalföld archívum

Azt kérik, hogy amennyiben van felajánlható fenyőfájuk Győr 40 kilométeres körzetén belül, jelezzék a cégnek a pontos címmel és telefonszámmal együtt a [email protected] e-mail címen, vagy hívják a 96/50-50-50-es telefonszámot.

