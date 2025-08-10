1 órája
Közösen járatták meg lovaikat a vízben - fotók, videó
Közös lovagláson, fürdőzésen vett részt a szombathelyi Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület és a mosonszentmiklósi Ló-Erő alapítvány mintegy húsz lovasa a hét végén. A lovasok közös programjai immár hagyománynak számítanak.
Lovagolni jó, csapatban még jobb, sőt, több csapat együtt pedig különleges élményt nyújt, tartják a szombathelyi és mosonszentmiklósi lovasok, akik immár 5-6 éve évente többször is együtt szerveznek túrákat.
A szombathelyi Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület lovasai azon kívül, hogy polgárőr és huszár hagyományőrző feladatokat is ellátnak, rendszeresen lovagolnak együtt árkon-bokron, mezőkön át. Az általuk megült lovak alapos kiképzésben vesznek részt, amire szükségük is van, amikor különleges körülmények – csatazaj, ágyúdörgés, emberek sokasága, autóforgalom– között kell feladatokat teljesíteniük. Rendszeresen találkozhatunk velük a Nemzeti Vágta iváni, murai futamán, az idén pedig még a dunaszerdahelyi futamon is.
Lovasok barátsága
A terepen a patakon való átkelést ritkán gyakorolhatják, minthogy kevés van a környékükön. Vezetőjük, Sátory Károly ezért is keresett erre alkalmasabb helyet néhány évvel ezelőtt. Akkor találkozott össze a Ló-Erő alapítvánnyal, Sárközi Tündével. Az első közös lovaglások olyan jól sikerültek, hogy azóta a szombathelyi lovasok nyáron felkerekednek lovaikkal egy olyan közös lovaglásra, ahol egy nagyobb patakban, illetve csatornában is meg tudják járatni lovaikat, de az őszi mosonszentmiklósi szüreti felvonuláson is örömmel vesznek részt.
A lómentőként is ismert Ló-Erő alapítvány lovasai pedig a szombathelyiek nyári hűségtúráján vesznek részt, amely arra emlékezik évről évre, hogy a trianoni békediktátum részeként Ausztriának ítélt hét határmenti község elérte a Trianoni békediktátum módosítását, azaz, visszacsatolásukat az anyaországhoz. Ugyancsak részesei a Klapka egyesület hagyományos évzáró rendezvényének is.
A mintegy húsz lovas a tikkasztó hőség ellenére jót lovagolt és lovaikkal együtt felfrissültek a vízben. A közös lovaglás immár hagyománynak számít.