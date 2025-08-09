Elengedés vagy ünneplés a lánybúcsú?

Sokáig azt hittem, a lánybúcsú csak egy játékos szertartás. Egy “utolsó” szabad este a házasság előtt, tele kacagással, bolondos feladatokkal és pezsgővel. De amikor ott ültem, a nevetéstől félig lecsorgott sminkek, a színes fények és az apró érintések között, rájöttem, ez valami sokkal emberibb. Valami személyes.

A lánybúcsúk valahol arról is szólnak, hogy el tudunk-e engedni úgy, hogy közben meg is tudunk maradni egymásnak.

Fotó: Shutterstock

Lánybúcsú a javából

A lánybúcsú – bár nem az én esküvőm lesz, és nem az én életem változott meg épp – mégis hatott rám. Mert láttam, ahogy valaki, akit ismerek, belép egy új szerepbe. És közben éreztem, ahogy a mi közös történetünk is halk fejezetváltáshoz ér.

Egy ilyen este emlékeztet arra, milyen törékeny és értékes a barátság. Hogy hány pillanat köt minket össze: az éjszakák, amikor a világ ellen fogtunk össze, az apró titkok, a közös hallgatások. És most, ezen az estén, mindez ott volt velünk: egyszerre jelen, múlt és jövő.

Számomra szinte filmbe illően, a vad bulizás helyett, csak üldögéltünk a kis házunkban. Kint vad vihar tombolt, bent viszont csak a meghittség. Beszélgettünk a jövőről, a vágyainkról, az emlékeinkről. Közben rájöttem, hogy ez inkább ünneplés. Azé, ami eddig volt, és annak a reménye, ami még előttünk áll.

A lánybúcsúk valahol arról is szólnak, hogy el tudunk-e engedni úgy, hogy közben meg is tudunk maradni egymásnak. Hogy tudunk-e nevetni a régi sztorikon úgy, hogy közben elfogadjuk, holnaptól már nem minden lesz ugyanolyan. És ha elfogadjuk, akkor ez nem csak egy este volt. Hanem egy emlék, amit magammal viszek, és amiből talán egy kicsit újraértelmezem a barátságot is.

Nem volt könnyes búcsú, de volt benne egy emlékeztető arról, hogy semmi sem marad pont olyannak, mint régen. De közben ott volt a megerősítés is: hogy a szeretet, ha valódi, megtalálja a módját, hogy új formát öltsön.

A lánybúcsú nem csak egy este volt. Inkább egy suttogás az időben, ami azt mondta: „nőttök, változtok, de nem veszítitek el egymást.”