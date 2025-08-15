Egy lángosért 7490 forintot? – A 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt - fotók

A különleges lángost 7490 forintért hirdette meg a mosonmagyaróvári fürdő. Vagy mégsem? – ennek személyesen is utánajártunk.

Klasszikus sajtos-tejfölös lángos - A mosonmagyaróvári lángosozó megálmodói: Pozsgai Gergő, Konrád Patrik és Visegrády Botond.

Fotó: Kerekes István

Lángosozó a termálfürdőben

A mosonmagyaróvári Pozsgai Gergő barátaival, Konrád Patrikkal és Videgrády Botonddal fiatalként vállalkozás indításán törte a fejét. Hogy hogyan jutottak el a ma országosan is egyik legnépszerűbb lángosozó működtetéséig, arról is kérdeztük őket.

– Versenyúszóként jól ismertem a mosonmagyaróvári termálfürdőt. Korábban rendezvényeket szerveztünk, aztán jött a Covid, és a folytatáson gondolkodtunk. Két vattacukor készítő gépet gyártattunk le, az édességet eleinte az Itatónál értékesítettük. Aztán egy edzés nyomán fogalmazódott meg: sok vendég jár a termálfürdőbe, mi lenne, ha itt folytatnánk – kezdi történetüket Pozsgai Gergő.

– Egy szezon során kínáltuk a vattacukrot, ám éreztük, hogy váltani kellene. Mi lenne, ha lángosra? – vette át a szót Konrád Patrik.