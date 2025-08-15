augusztus 15., péntek

Vállalkozás

1 órája

Egy lángosért 7490 forintot? – A 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt - fotók

Évente ötvenezer lángos sül a mosonmagyaróvári termálfürdő területén lévő Viva La Lángosban. A minőségi alapanyagokból készülő finomság kapcsán készítőjük is különleges: a 78 éves Irénke néni többévtizedes tapasztalattal formálja a magyaros, roppanós lángost, melyért a külföldi vendégek is sorba állnak.

Mészely Réka
A lángossütés minden fortélyát ismeri a 78 éves Irénke néni

Fotó: Kerekes István

A különleges lángost 7490 forintért hirdette meg a mosonmagyaróvári fürdő. Vagy mégsem? – ennek személyesen is utánajártunk.

Klasszikus sajtos-tejfölös lángos - A mosonmagyaróvári lángosozó megálmodói: Pozsgai Gergő, Konrád Patrik és Visegrády Botond.
Fotó: Kerekes István

Lángosozó a termálfürdőben

A mosonmagyaróvári Pozsgai Gergő barátaival, Konrád Patrikkal és Videgrády Botonddal fiatalként vállalkozás indításán törte a fejét. Hogy hogyan jutottak el a ma országosan is egyik legnépszerűbb lángosozó működtetéséig, arról is kérdeztük őket.

– Versenyúszóként jól ismertem a mosonmagyaróvári termálfürdőt. Korábban rendezvényeket szerveztünk, aztán jött a Covid, és a folytatáson gondolkodtunk. Két vattacukor készítő gépet gyártattunk le, az édességet eleinte az Itatónál értékesítettük. Aztán egy edzés nyomán fogalmazódott meg: sok vendég jár a termálfürdőbe, mi lenne, ha itt folytatnánk – kezdi történetüket Pozsgai Gergő.

– Egy szezon során kínáltuk a vattacukrot, ám éreztük, hogy váltani kellene. Mi lenne, ha lángosra? – vette át a szót Konrád Patrik.

Kísérletezésbe kezdtek és rátaláltak Irénke nénire

A három jó barát, mint elmondta, fogalmuk sem volt ugyan, hogyan készül a lángos, de kísérletezésbe kezdtek. Eleinte a termálfürdőben ingyen osztogatták a magyaros street foodot, melyet akkor még kézzel gyúrtak.

– A termálfürdő munkatársa kérdezte, hogy nincs szükségünk egy nyugdíjas nénire, aki ért a lángos készítéshez? Így ismertük meg Irénke nénit, aki korábban évtizedekig készítette azt, ám éppen akkor megszűnt a munkahelye és akinek a kezében van minden szükséges mozdulat. A most használt receptet egy séftől kaptuk, kicsik a magunk „képére” átgyúrtuk – folytatta Gergő.

A fiatalemberek lángosozója egy hat négyzetméteres bódéban indult, melyet már elsőre éreztek: kicsi lesz az nekik. Fejlesztésbe kezdtek, és a beruházás most a kilencven százalékánál tart.

– A lángosunkat nagyon szeretik a termálfürdő vendégei. Azonban felmerült, hogy külsősök is szívesen fogyasztanák, így hamarosan erre is lehetőség lesz: egy teraszt nyitunk a Kígyó utca felé – fűzte hozzá Patrik.

Fotók: Kerekes István

Országosan is fogy az egyik legtöbb lángos

Az ifjú vállalkozók büszkén mesélték, hogy tavaly már ötvenezer lángos fogyott náluk, ez országosan is kiemelkedő, s köszönhető nem csak a minőségi alapanyagoknak, finom ízeknek, hanem annak is, hogy az év pár napja kivételével szinte végig nyitva tartanak. Egyébként geotermális hővel fűtött teraszt is kialakítanak.

Idéntől a hagyományos sajtos-fokhagymás-tejfölös vagy éppen ketchupos (a csehek és szlovákok nagy kedvence) lángos mellett számos különleges íz is elérhető: ilyen a texasi, melyet tépett hússal, barbeque szósszal és Gergő édesanyjának isteni párolt vörös káposztájával, vagy a chili con carnes darált marhahússal.

A jó lángos titka

Visszatérve Irénke nénire: a 78 éves asszony évtizedek óta formálja a kelt finomságokat. Hogy mi a jó lángos titka? Tettük fel a kérdést:

– A jó kidolgozás, pihentetés és a sütés – vallja a nyugdíjas asszony, aki szerint a jó lángos jól ki van nyújtva, pirosra sütve, rá fokhagyma, sajt és bacon szalonna, így az igazi.

  • Ugyan a Viva La Lángos receptje titkos, azonban annyit megtudtunk: a jó lángoshoz minőségi alapanyagok kellenek, 12-24 órás pihentetés, tej a roppanóssághoz és pici olaj is a tésztába.
  • És mint kiderült: valóban nem 7490 forint egy lángos. Megkóstoltuk a sajtos-tejfölös és fokhagymás-sajtos-tejfölös feltéttel, mindkettő nagyon finom volt: kívül ropogós, belül puha, a sajt a trappista helyet meg edami.

 

