Pénz kvíz - Mennyire ismered a magyar bankjegyeket? Teszteld a memóriád!

Címkék#kvíz#hátoldal#papírpénz#bankjegy#teszt

A magyar forintbankjegyek előlapján mindenki felismeri a híres történelmi személyeket, de vajon mi díszíti a hátoldalukat?

Kisalföld.hu

Kvíz - Minden nap a kezedben van, még nézegeted is, de tudod, mi van a magyar bankjegyek hátoldalán? Kastélyok, templomok, várak? Most kiderül, mennyire vagy bankjegy-szakértő. Játssz, és mutasd meg, hogy nemcsak költeni tudsz, hanem felismered, mi van a pénzed másik oldalán.

kvíz
Kvízünkben a húszezer forintos hátuljára is rákérdezünk - Fotó: Máthé Zoltán

Indulhat a kvíz - A papírpénz másik oldala

1.
Tudod, mi van az 500 forintos pénzed hátoldalán?
2.
Tudod, mi van az 1000 forintos pénzed hátoldalán?
3.
Tudod, mi van a 2000 forintos pénzed hátoldalán?
4.
Tudod, mi van az 5000 forintos pénzed hátoldalán?
5.
Tudod, mi van a 10000 forintos pénzed hátoldalán?
6.
Tudod, mi van a 20000 forintos pénzed hátoldalán?

