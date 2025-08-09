Fejtörő
48 perce
Pénz kvíz - Mennyire ismered a magyar bankjegyeket? Teszteld a memóriád!
A magyar forintbankjegyek előlapján mindenki felismeri a híres történelmi személyeket, de vajon mi díszíti a hátoldalukat?
Kvíz - Minden nap a kezedben van, még nézegeted is, de tudod, mi van a magyar bankjegyek hátoldalán? Kastélyok, templomok, várak? Most kiderül, mennyire vagy bankjegy-szakértő. Játssz, és mutasd meg, hogy nemcsak költeni tudsz, hanem felismered, mi van a pénzed másik oldalán.
Indulhat a kvíz - A papírpénz másik oldala
1.
Tudod, mi van az 500 forintos pénzed hátoldalán?
2.
Tudod, mi van az 1000 forintos pénzed hátoldalán?
3.
Tudod, mi van a 2000 forintos pénzed hátoldalán?
4.
Tudod, mi van az 5000 forintos pénzed hátoldalán?
5.
Tudod, mi van a 10000 forintos pénzed hátoldalán?
6.
Tudod, mi van a 20000 forintos pénzed hátoldalán?
Egy kis segítség a bankjegyes kvízhez >>
Még több kemény kvíz a kisalfold.hu-n
Ezt ne hagyja ki!Kvíz
2025.05.05. 04:55
Egy igazán nehéz földrajz teszt - Melyik vármegyében vannak a tavaink?
Ezt ne hagyja ki!Fejtörő
2025.05.18. 13:52
Elgondolkodtató és nehéz földrajz teszt - Melyik vármegyében vannak a múzeumok és kiállítóhelyek?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre