Négylábú kedvenceink
1 órája
Ma van a Kutyák Világnapja, rengeteg olvasónk mutatta meg kedvencét
A kutyák világnapján a négylábú kedvencek és a gazdáik közötti odaadó szeretet ünnepeljük, ennek kapcsán tettünk fel Facebook oldalunkon egy kérdést olvasóinknak.
Ő Bogi, munkatársunk kutyusa.
Cikkünk közzétételekor több mint 500 komment érkezett az alábbi kérdésre:
Szólj hozzá te is, és mutasd meg kedvencedet nekünk! 👆
