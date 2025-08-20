Nosztalgiajáratra fel: elfeledett, különleges járgányok szelték Győr utcáit

Mint ahogy arról korábban portálunkon olvashattak: Egy utolsó szériás, 1990-ben gyártott Trabant 601-es gépkocsit újít fel a Tápon élő Szautner Endre. Több Trabantot felújított már. Legújabb szerzeményét tavaly tél végén kapta, azóta újítgatja fel barátaival. Több Trabantja van, amelyekkel az écsi Rábaringen versenyez. Családi háza garázsának polcain az autóversenyeken szerzett trófeák tömege látható. A most beszerzett Trabant nagyon rossz állapotban volt, de soknapos tisztítás után kiderült: érdemes rendbe hozni a szocializmus legendás autóját.

