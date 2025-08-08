Égi jelenség
2 órája
Különleges fény haladt el nyugaton az esti égbolton Mosonmagyaróváron - olvasói fotó
Különleges fény haladt el nyugaton az esti égbolton Mosonmagyaróváron a napokban –írja olvasónk.
Augusztus 4-én, este 10 órakor egy nagyon fényes, különleges fény haladt el nyugaton az esti égbolton Mosonmagyaróváron. Tiszta idő volt, nem volt felhő már –írja Bíró Dóra olvasónk portálunknak.
Fotót is mellékelt a különleges fényről:
