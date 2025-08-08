augusztus 8., péntek

László névnap

Égi jelenség

2 órája

Különleges fény haladt el nyugaton az esti égbolton Mosonmagyaróváron - olvasói fotó

Különleges fény haladt el nyugaton az esti égbolton Mosonmagyaróváron a napokban –írja olvasónk.

Kisalföld.hu

Augusztus 4-én, este 10 órakor egy nagyon fényes, különleges fény haladt el nyugaton az esti égbolton Mosonmagyaróváron. Tiszta idő volt, nem volt felhő már –írja Bíró Dóra olvasónk portálunknak.

Fotót is mellékelt a különleges fényről:

Fotó: Bíró Dóra / Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

 

 

