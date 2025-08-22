augusztus 22., péntek

Kimentették az autó alól

1 órája

Kiskutyát mentettek a rendőrök az M1-esen, Mázli lett a neve - Megható fotón mutatjuk

Csütörtök reggel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Autópálya és Forgalomellenőrző Alosztály munkatársai az M1-es autópálya Arrabona pihenőjében bukkantak rá egy árva jószágra. Rejtély, hogy került a kiskutya a pihenőre.

Kisalföld.hu

A rendőrség közösségi oldalán osztotta meg a hírt: augusztus 21-én a reggeli órákban Tóth Vivien r. törzsőrmester és Barkóczi Károly r. törzsőrmester az autópálya parkolójában teljesítették éppen szolgálatukat, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy tolató gépjármű kereke alatt egy kiskutya bújik meg. 

kiskutya
Tóth Vivien r. törzsőrmester és Barkóczi Károly r. törzsőrmester mentette meg a kiskutya, Mázli éltét.
Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség facebook

Hálás lehet a kiskutya

A két szolgálatban lévő rendőr azonnal a kiskutya segítségére sietett, kimentette az autó alól, ezzel megakadályozták a kiskutya tragédiáját. Betakargatták, megitatták, megetették, még nevet is adtak neki: Mázlinak keresztelték el, majd  a Szurkolók az Állatokért győri alapítványához szállították, így a kutyus gondos kezekbe került.

kiskutya
Mázlinak mázlija volt, hogy megmenekült.
Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegei rendőrség facebook

 

Az állatvédőkben felmerült a kérdés, hogyan kerülhetett oda. Mint írták, nagyon mini, nagyon fiatal, nagyon sovány és nagyon fél...
– Bár már kb. a fejünk tetején is kutyák vannak - ami nagyon megterheli az Alapítvány mindennapjait - természetesen ezúttal sem mondtunk nemet és a kiskutya már ide is került hozzánk. Rohanunk is vele dokihoz, mert bár nagyon-nagyon cuki, valami azt súgja, hogy nem lesz ez egy könnyű menet – állapították meg az állatvédők

Májusban számoltunk be az állatvédők egy másik kutyás mentőakciójáról. Akkor több órás kergetést követően nagy nehezen befogtak Győr egyik forgalmas utcáján egy 8-10 hónapos kutyát, akit állatorvoshoz kellett vinni, mert sajnos egy autó elütötte.

kiskutya
Az állatvédők megmentették a kóbor kutyát.
Fotó: archív/kisalfold.hu

 

 

