Kezdődik a gazdák csatája, szántóversenyre készülnek Fertőszentmiklóson

A megmérettetésre szeptember 20-ig várják a jelentkezőket a 20/473-3575-ös, illetve a 30/469-4826-os telefonszámon. A szántóverseny évről évre bizonyítja népszerűségét: tavaly közel harminc traktoros mérte össze tudását a szántás pontosságában és szépségében, a közönség pedig több száz fővel képviseltette magát. A látogatók számára nemcsak a verseny izgalmas, hanem valódi családi program is: a gazdák bemutatói, a mezőgazdasági gépek közeli megtekintése és a baráti hangulat mind hozzájárulnak az élményhez. A megmérettetés célja, hogy életben tartsa a magyar agrárium hagyományait, és ráirányítsa a figyelmet a talajművelés fontosságára. A rendezvény jó alkalom arra is, hogy a fiatal gazdák, tapasztalt traktorosok és a mezőgazdaság iránt érdeklődők találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, és egy közösségi élmény részesei legyenek.

A tavalyi versenyen közel harminc gazda csapott össze. Fotó: Kisalföld archív