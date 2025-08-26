augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felszántják a földet

47 perce

Kezdődik a gazdák csatája, szántóversenyre készülnek Fertőszentmiklóson

Címkék#Szántóverseny#gazda#Fertőszentmiklós

Idén ismét megrendezik Fertőszentmiklóson a hagyományos Kovács Jenő Győr-Moson-Sopron vármegyei szántóversenyt szeptember 27-én.

Kisalföld.hu

A megmérettetésre szeptember 20-ig várják a jelentkezőket a 20/473-3575-ös, illetve a 30/469-4826-os telefonszámon. A szántóverseny évről évre bizonyítja népszerűségét: tavaly közel harminc traktoros mérte össze tudását a szántás pontosságában és szépségében, a közönség pedig több száz fővel képviseltette magát. A látogatók számára nemcsak a verseny izgalmas, hanem valódi családi program is: a gazdák bemutatói, a mezőgazdasági gépek közeli megtekintése és a baráti hangulat mind hozzájárulnak az élményhez. A megmérettetés célja, hogy életben tartsa a magyar agrárium hagyományait, és ráirányítsa a figyelmet a talajművelés fontosságára. A rendezvény jó alkalom arra is, hogy a fiatal gazdák, tapasztalt traktorosok és a mezőgazdaság iránt érdeklődők találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, és egy közösségi élmény részesei legyenek.

A tavalyi versenyen közel harminc gazda csapott össze. Fotó: Kisalföld archív

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu