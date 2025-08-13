Megjöttünk
5 órája
Két kislány és egy kisfiú született kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 12-én születtek
Győrben: Sőth Dorina (Tét), Mógor Benedek (Kunsziget).
Mosonmagyaróváron: Mátrai Laura (Jánossomorja).
