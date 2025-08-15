Megjöttünk
47 perce
Két kislány és egy kisfiú látott napvilágot csütörtökön Győrben és Magyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Augusztus 14-én születtek
Győrben: Tamasics Dávid (Bőny).
Mosonmagyaróváron: Barsi Alina (Mosonmagyaróvár), Koczka Rebeka (Mosonmagyaróvár).
