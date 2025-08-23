Kék jegy a Kimba parkban is

Az egy hónapja bevezetett KÉK bérlet után újabb KÉK-partnerrel bővült a kezdeményezésünk – írta közösségi oldalán Boncsarovszky Péter.

Kimba park

Fotó: kimba

A Kimba Elefántpark az új partner, a Győr szomszédságában lévő Töltéstaváról. A sérültséggel élők (így az AOSZ és MÁK-kártyákkal rendelkezők is) díjmentesen tudnak belépni és maximum két kísérő pedig 2 000 forint/fő áron válthat jegyet egész napra. Ez lett a KÉK jegy.

Kimba elefánt, a park névadójának 39. születésnapján jelentette be ezt a jegykedvezményt a parktulajdonos Casselly család.