Kedvezményes belépő

Kék jegy a Kimba parkban is

Kisalföld.hu
Az egy hónapja bevezetett KÉK bérlet után újabb KÉK-partnerrel bővült a kezdeményezésünk – írta közösségi oldalán Boncsarovszky Péter

Kimba park
Fotó: kimba

A Kimba Elefántpark az új partner, a Győr szomszédságában lévő Töltéstaváról. A sérültséggel élők (így az AOSZ és MÁK-kártyákkal rendelkezők is) díjmentesen tudnak belépni és maximum két kísérő pedig 2 000 forint/fő áron válthat jegyet egész napra. Ez lett a KÉK jegy. 

Kimba elefánt, a park névadójának 39. születésnapján jelentette be ezt a jegykedvezményt a parktulajdonos Casselly család. 

 

