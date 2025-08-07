augusztus 7., csütörtök

Kísérleti kávé a Kapuczinerben

56 perce

Kávékuriózum érkezett Győrbe - Európában csak itt lesz elérhető

Kiváló, unikumnak számító kávé érkezett Győrbe. Csak a belvárosi üzletben lesz elérhető.

Kisalföld.hu
Kávékuriózum érkezett Győrbe - Európában csak itt lesz elérhető

Forrás: Kapucziner

A győri Kapucziner Kávézót nem kell bemutatni. Számos alkalommal számoltunk be a belváros eldugott kis ékszerdobozáról, melynek lelke és kávépörkölő mestere Németh János. Íme, a kávékuriózum, amelyet ezentúl élvezhetnek a kisalföldi kávérajongók.

Kávékuriózum, igazi csemege érkezett Győrbe. Felvételünkön a Kapucziner tulajdonosa, lelke, Németh János látható.
Kávékuriózum, igazi csemege érkezett Győrbe. Felvételünkön a Kapucziner tulajdonosa, lelke, Németh János látható.

Kávékuriózum kapható Győrben

Közösségi oldalunkon számoltak be arról, hogy szerda reggel egy igazi kincs érkezett  meg hozzájuk, méghozzá a Cup of Excellence győztes farm kísérleti kávéja. Ez a különleges kávékuriózum Európában csak a Kapuczinerben lesz elérhető. Ez újabb büszkeség Győrnek.

 

