56 perce
Kávékuriózum érkezett Győrbe - Európában csak itt lesz elérhető
Kiváló, unikumnak számító kávé érkezett Győrbe. Csak a belvárosi üzletben lesz elérhető.
Forrás: Kapucziner
A győri Kapucziner Kávézót nem kell bemutatni. Számos alkalommal számoltunk be a belváros eldugott kis ékszerdobozáról, melynek lelke és kávépörkölő mestere Németh János. Íme, a kávékuriózum, amelyet ezentúl élvezhetnek a kisalföldi kávérajongók.
Kávékuriózum kapható Győrben
Közösségi oldalunkon számoltak be arról, hogy szerda reggel egy igazi kincs érkezett meg hozzájuk, méghozzá a Cup of Excellence győztes farm kísérleti kávéja. Ez a különleges kávékuriózum Európában csak a Kapuczinerben lesz elérhető. Ez újabb büszkeség Győrnek.
