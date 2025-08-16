augusztus 16., szombat

Nyáron téli dekor?

4 órája

Kint tombol a kánikula, ám egyes győri üzletek már karácsonyra hangolnak - fotó

Még tombol a kánikula, de egy-két üzletbe már a havas télre készülnek. Csilingelő száncsengőn érkezik a Mikulás a rénszarvasok társaságában.

Kisalföld.hu
Kint tombol a kánikula, ám egyes győri üzletek már karácsonyra hangolnak - fotó

Szürreális látvány fogadja néhány üzletben a vásárlókat, még tombol a nyár, de már a legtöbb helyen őszbe, sőt, télbe borult a kínálat, a karácsonyi ajándéktárgyak is megjelentek. Először a tökök és a különböző rémisztő halloweeni tárgyak tűntek fel az üztletek polcain. Ezt az utóbbi években már megszokhattuk, jóval előbb be kell szerezni ugyanis az ünnepi dekorációs kellékeket, mivel a szezonra kifosztják a boltokat. 

Karácsonyi ajándéktárgyak - Ha adventre vágynánk, már most beszerezhetünk új dekor kellékeket Győrben.
Karácsonyi ajándéktárgyak - Ha adventre vágynánk, már most beszerezhetünk új dekor kellékeket Győrben.

Karácsonyi ajándéktárgyak a KIK üzletekben

Azt viszont kicsit túlzásnak éreztük, hogy kikerültek a KIK üzletekbe a karácsonyi manók és fenyőfák, valamint a karácsonyt és a havas tájat idéző rénszarvasok. Nagy valószínűséggel ezek tavalyról maradt adventi termékek, de még az új kollekció érkezése előtt kitették a polcokra.

Elő is vehetjük a műfenyőt, és fel is díszíthetjük ha akarjuk. Igaz még 134 nap van karácsonyig.

 

