Kint tombol a kánikula, ám egyes győri üzletek már karácsonyra hangolnak - fotó

Szürreális látvány fogadja néhány üzletben a vásárlókat, még tombol a nyár, de már a legtöbb helyen őszbe, sőt, télbe borult a kínálat, a karácsonyi ajándéktárgyak is megjelentek. Először a tökök és a különböző rémisztő halloweeni tárgyak tűntek fel az üztletek polcain. Ezt az utóbbi években már megszokhattuk, jóval előbb be kell szerezni ugyanis az ünnepi dekorációs kellékeket, mivel a szezonra kifosztják a boltokat.

Karácsonyi ajándéktárgyak - Ha adventre vágynánk, már most beszerezhetünk új dekor kellékeket Győrben.

Karácsonyi ajándéktárgyak a KIK üzletekben

Azt viszont kicsit túlzásnak éreztük, hogy kikerültek a KIK üzletekbe a karácsonyi manók és fenyőfák, valamint a karácsonyt és a havas tájat idéző rénszarvasok. Nagy valószínűséggel ezek tavalyról maradt adventi termékek, de még az új kollekció érkezése előtt kitették a polcokra.