Kíméletlen a kánikula, de adódik a kérdés: mit együnk a nyári hőségben?
Bár késlekedett, mostanra megérkezett a kánikula. Ilyenkor sokan törjük a fejünket: mi kerüljön a családnak az asztalra? Ha kánikula tombol, mit is együnk?
A nyár a kikapcsolódás időszaka, de a táplálkozásra és az élelmiszerbiztonságra fokozottan oda kell figyelni, akár a kánikula, akár a külföldön tapasztalható higiéniai körülmények miatt – figyelmeztet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
A kánikula komoly teher a szervezetnek
A nagy meleg – különösen a 35–40 °C-ot is elérő hőmérséklet – komoly terhet ró a szervezetre, ezért különösen fontos, hogy étkezésünkkel ne fokozzuk tovább ezt a terhelést. Emellett az utazások, szabadtéri programok, a piknikezés, strandolás során az élelmiszerbiztonságra kell nagy gondot fordítani. A hőségben ugyanis sokkal könnyebben romlanak az élelmiszerek, mert a nagy külső hőmérséklet kedvez a mikroorganizmusok elszaporodásának. A legnagyobb kockázatot a magas víz- és fehérjetartalmú ételek jelentik: a tojás, a tej- és tejtermékek, a halak és a nyers tőkehúsok. Általánosságban elmondható, hogy a hőkezelés elősegíti az élelmiszerbiztonságot, mert magas belső hő hatására elpusztulnak a kórokozók. Ezért az ételeket mindig jól süssük át, forraljuk fel és a hűtőben tárolt maradékot is mindig alaposan melegítsük meg mielőtt ismét ennénk belőle – hívja fel a figyelmet az MDOSZ.
Nyáron a könnyű fogásokat részesítsük előnyben
Hogy mit is fogyasszunk a kánikulában? A válasz egyszerű: könnyű, friss, lédús és (élelmiszer) biztonságos fogásokat! A melegben szervezetünk természetes módon kevesebb táplálékot kíván, ezért ilyenkor érdemes könnyen emészthető, friss, idény alapanyagokból készült ételeket enni többször, kisebb adagokban. Általában ilyenkor nem is esik nehezünkre lemondani a nehéz, zsíros fogásokról, hiszen a meleg hatására étvágyunk is csökken. Fontos viszont, hogy étrendünk összeállításánál figyeljünk a változatosságra és a szezonalitásra, valamint arra, hogy ételeink víztartalma minél nagyobb legyen, hiszen ez is beleszámít a napi folyadékfogyasztásba, ami a hőségben megemelkedik.
Az alábbi szempontokat betartva enyhíthetjük a kánikula okozta fáradékonyságot:
- Könnyű fogások előnyben: kerüljük a nehéz, zsíros, túlzottan fűszeres ételeket, amelyek megterhelik az emésztőrendszert. A kisebb adagok, a többszöri, mértékletes étkezés a szervezet számára is kíméletesebb.
- Friss és szezonális hozzávalók: a nyári időszak bőséges kínálatot nyújt zöldségfélékből, gyümölcsökből, melyek víztartalmuk révén a hidratáltság fenntartásához is hozzájárulnak.
- Ajánlott ételek például: joghurtos, ecetes-olajos öntettel készült friss saláták, párolt, rakott vagy töltött formában elkészített zöldségek, sovány tejtermékek, grillezett halak, illetve hűtött gyümölcslevesek, turmixok, zöldségekkel, hüvelyesekkel kiegészített kuszkusz vagy tésztasaláta, tabouleh.