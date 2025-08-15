augusztus 15., péntek

Jubileumi lovastalálkozót szerveznek Jánossomorján

Címkék#találkozó#Jánossomorja#lovasok

Kisalföld.hu
Jubileumi lovastalálkozót szerveznek Jánossomorján

Szombaton 10 órától szervezik meg a X. Jánossomorjai Amatőr Lovastalálkozót a Legelő utca végén. Izgalmas programokkal, lovas felvonulással, ügyességi versenyekkel, fogathajtással és családi élményekkel várnak mindenkit. 10 órától látványos lovas felvonulás a város utcáin, 11 órától fogathajtás, 13 órától ügyességi vetélkedő, 14:30-tól lovas ügyességi bemutató lesz. Sétakocsikázás és mini ugrálóvár fogadja a gyerekeket. 

 

