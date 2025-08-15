Hobby
31 perce
Jubileumi lovastalálkozót szerveznek Jánossomorján
Szombaton 10 órától szervezik meg a X. Jánossomorjai Amatőr Lovastalálkozót a Legelő utca végén. Izgalmas programokkal, lovas felvonulással, ügyességi versenyekkel, fogathajtással és családi élményekkel várnak mindenkit. 10 órától látványos lovas felvonulás a város utcáin, 11 órától fogathajtás, 13 órától ügyességi vetélkedő, 14:30-tól lovas ügyességi bemutató lesz. Sétakocsikázás és mini ugrálóvár fogadja a gyerekeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre