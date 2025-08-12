augusztus 12., kedd

Jó hangulatú falunapok a térségben

Falunapot szerveztek a hétvégén Győrságon, Pázmándfalun és Sokorópátkán.

Jó hangulatú falunapok a térségben

Számos remek program mellett a falunapok kiváló lehetőséget teremtettek a találkozásra és a közösségépítésre. Kara Ákos országgyűlési képviselő Ferenczi Zsolt,Guth József és Bassák Attila polgármesterek, valamint Vajda Péter alpolgármester meghívására érkezett a rendezvényekre. 

 

 

