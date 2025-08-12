Színes programok
Jó hangulatú falunapok a térségben
Falunapot szerveztek a hétvégén Győrságon, Pázmándfalun és Sokorópátkán.
Számos remek program mellett a falunapok kiváló lehetőséget teremtettek a találkozásra és a közösségépítésre. Kara Ákos országgyűlési képviselő Ferenczi Zsolt,Guth József és Bassák Attila polgármesterek, valamint Vajda Péter alpolgármester meghívására érkezett a rendezvényekre.
