augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelentkezés

1 órája

Iskola az erdőben, már lehet jelentkezni az őszi ütemre

Címkék#iskola#regisztráció#erdő

Indul a jelentkezés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére, közölte a Bakonyerdő Zrt.

Kisalföld.hu
Iskola az erdőben, már lehet jelentkezni az őszi ütemre

Fotó: PD

A regisztráció kezdete augusztus 25., 9 óra. Az Iskolában az Erdő Program keretében az Országos Erdészeti Egyesület által Minősített Erdészeti Erdei Iskolák erdőpedagógusai 20-30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak ingyenes tematikus foglalkozásokat országszerte. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat hazai köznevelési intézmények igényelhetik a 6-14 éves korosztály számára. Az őszi tanévben történő részvételhez a weboldalon kell regisztrálni, amelyre augusztus 25-től legkésőbb augusztus 30-ig, illetve a keret beteléséig lesz lehetőség. Érdemes az időpontot észben tartani, mert a helyek percek alatt betelnek. Továbbra is várják az enyhén fogyatékos tanulókat oktató gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, illetve készségfejlesztő iskolák jelentkezését is. Az idei év témája a talaj, mint az erdő fenntartható életközösségének alapja

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu