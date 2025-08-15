Iskola az erdőben, már lehet jelentkezni az őszi ütemre

A regisztráció kezdete augusztus 25., 9 óra. Az Iskolában az Erdő Program keretében az Országos Erdészeti Egyesület által Minősített Erdészeti Erdei Iskolák erdőpedagógusai 20-30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak ingyenes tematikus foglalkozásokat országszerte. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat hazai köznevelési intézmények igényelhetik a 6-14 éves korosztály számára. Az őszi tanévben történő részvételhez a weboldalon kell regisztrálni, amelyre augusztus 25-től legkésőbb augusztus 30-ig, illetve a keret beteléséig lesz lehetőség. Érdemes az időpontot észben tartani, mert a helyek percek alatt betelnek. Továbbra is várják az enyhén fogyatékos tanulókat oktató gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, illetve készségfejlesztő iskolák jelentkezését is. Az idei év témája a talaj, mint az erdő fenntartható életközösségének alapja