Barokk pompa: próbatételek, vicc és kacagás, ilyen volt a bolond esküvő képekben

Mint azt levelében írja: az előadásban az apa próbára teszi a férj jelöltet, és bemutat két hölgyet számára. Az első (zöld ruhás) szegény, de szép, a második (piros ruhás) gazdag, de telt. A legény a szerelmét választja. Az apa próbákat eszel ki. Meg kell tartania egy rúdon a nehéz zsákokat, amit a lányok akasztanak fel. Második próbán a templomtornyot kell átugrania. Erre a legény cseles választ ad. A harmadik próbán karika dobás szerepelt, el kellett kapnia a lába közé szorított rúddal. Persze a szerelmének sikerül csak a rúdra rádobni. A pap végül viccesen adja össze őket. Felteszi a kérdést: Engeded-e, hogy a párod a Temuról rendeljen? Megadod e szerelmednek a bankkártyád pin kódját?

Olvasónk képgalériája a bolond esküvő előadásról: