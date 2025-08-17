Jeles nap, közös ünnep
1 órája
Így köszöntötték Árpáson a 90 éves Emmi nénit - fotó
90 éves lett az árpási Kovács Mihályné Emmi néni. Születésnapja alkalmából a település önkormányzata is felköszöntötte - írja olvasónk.
"Árpáson a 90 éves Kovács Mihályné Emmi nénit köszöntötte születésnapja alkalmából dr. Hunyadvári Karolina jegyző Asszony és Szabó Attila alpolgármester Úr." –írja olvasónk. A meglepetésről fotót is küldött portálunknak.
