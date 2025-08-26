augusztus 26., kedd

Nevetéssel az egészségért

2 órája

Kacagtak a nyugdíjasok a levéli humorfesztiválon

Nyolc produkció szórakoztatott idén a Levéli Nyugdíjas Egyesület vendéglátásában a humorfesztiválon. A levéli kultúrházban elhangzott: a humor, a nevetés hozzájárul az egészségünkhöz.

Mészely Réka
A humorfesztiválon fellépők emléklapot vehettek át

Fotó: Mészely Réka

A régmúlt időktől aktuális témákig sok minden megihlette a kedden a levéli kultúrházban rendezett humorfesztiválon színpadra lépő nyugdíjasokat. Amint azt Radák Tamás, a helyi kultúrház vezetője elmondta, ezúttal 15 település 17 klubja képviseltette magát a rendezvényen, melyre Győr-Moson-Sopron mellett Felvidékről is érkeztek fellépők. 

A humorfesztiválon idén 15 település képviseltette magát
A humorfesztiválon idén 15 település képviseltette magát
Fotó: Mészely Réka

Humor a színpadon

Hérics Gézáné, a vendéglátó klub nemrég megválasztott elnöke köszöntötte elsőként a vendégeket, a Győr-Moson-Soproniak mellett a szlovákiai Ekecs és Apácaszakállas képviselőit.

Kiss Béla levéli polgármester köszönetet mondott a szervező Levéli Nyugdíjas Egyesület tagjainak, hogy helyt álltak és aktív szerepet vállaltak a napokban szervezett, a vármegyei vidéki rendezvények között is kiemelkedő traktorfesztiválon, ahol lángost és palacsintát is sütöttek, és volt energiájuk a humorfesztiválra is. A faluvezető hangsúlyozta a közösség szerepét, a mindenkori emberi kapcsolatokét, melyek előre visznek.

– Örülünk, hogy szeretnek hozzánk jönni, a levéli közösségnek varázsa van

 – húzta alá a polgármester. 

Zsámbokiné Budai Anna, az Életet az Éveknek Győr-Moson-Sopron Megyei Klubszövetség elnöke emlékeztetett a humorfesztivál indulására: Petőné Marika egykori klubelnök dobta fel a gondolatot, hogy legyen Levélen ez a rendezvény, a nemrég elhunyt Domonkos Vincéné klubelnök is szívén viselte, és most az új klubvezető Hérics Gézáné Marika is az ügy mellé állt. 

– Az egészségünkhöz hozzájárul a humor, fontos, hogy tudjunk sokat kacagni: kívánom, hogy sok ilyen rendezvény legyen

 – mondta Zsámbokiné Budai Anna.

Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke arról beszélt, hogy Jánossomorján 2015-ben szerveztek hasonló rendezvényt. 

A nyugdíjasok sorra léptek fel egyénileg és csoportosan, több műfajban, megnevettetve a közönséget. Valamennyien emléklapot vehettek át.
 

 

