2 órája
Kacagtak a nyugdíjasok a levéli humorfesztiválon
Nyolc produkció szórakoztatott idén a Levéli Nyugdíjas Egyesület vendéglátásában a humorfesztiválon. A levéli kultúrházban elhangzott: a humor, a nevetés hozzájárul az egészségünkhöz.
A humorfesztiválon fellépők emléklapot vehettek át
Fotó: Mészely Réka
A régmúlt időktől aktuális témákig sok minden megihlette a kedden a levéli kultúrházban rendezett humorfesztiválon színpadra lépő nyugdíjasokat. Amint azt Radák Tamás, a helyi kultúrház vezetője elmondta, ezúttal 15 település 17 klubja képviseltette magát a rendezvényen, melyre Győr-Moson-Sopron mellett Felvidékről is érkeztek fellépők.
Humor a színpadon
Hérics Gézáné, a vendéglátó klub nemrég megválasztott elnöke köszöntötte elsőként a vendégeket, a Győr-Moson-Soproniak mellett a szlovákiai Ekecs és Apácaszakállas képviselőit.
Kiss Béla levéli polgármester köszönetet mondott a szervező Levéli Nyugdíjas Egyesület tagjainak, hogy helyt álltak és aktív szerepet vállaltak a napokban szervezett, a vármegyei vidéki rendezvények között is kiemelkedő traktorfesztiválon, ahol lángost és palacsintát is sütöttek, és volt energiájuk a humorfesztiválra is. A faluvezető hangsúlyozta a közösség szerepét, a mindenkori emberi kapcsolatokét, melyek előre visznek.
– Örülünk, hogy szeretnek hozzánk jönni, a levéli közösségnek varázsa van
– húzta alá a polgármester.
Zsámbokiné Budai Anna, az Életet az Éveknek Győr-Moson-Sopron Megyei Klubszövetség elnöke emlékeztetett a humorfesztivál indulására: Petőné Marika egykori klubelnök dobta fel a gondolatot, hogy legyen Levélen ez a rendezvény, a nemrég elhunyt Domonkos Vincéné klubelnök is szívén viselte, és most az új klubvezető Hérics Gézáné Marika is az ügy mellé állt.
– Az egészségünkhöz hozzájárul a humor, fontos, hogy tudjunk sokat kacagni: kívánom, hogy sok ilyen rendezvény legyen
– mondta Zsámbokiné Budai Anna.
Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke arról beszélt, hogy Jánossomorján 2015-ben szerveztek hasonló rendezvényt.
A nyugdíjasok sorra léptek fel egyénileg és csoportosan, több műfajban, megnevettetve a közönséget. Valamennyien emléklapot vehettek át.