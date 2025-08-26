Kacagtak a nyugdíjasok a levéli humorfesztiválon

A régmúlt időktől aktuális témákig sok minden megihlette a kedden a levéli kultúrházban rendezett humorfesztiválon színpadra lépő nyugdíjasokat. Amint azt Radák Tamás, a helyi kultúrház vezetője elmondta, ezúttal 15 település 17 klubja képviseltette magát a rendezvényen, melyre Győr-Moson-Sopron mellett Felvidékről is érkeztek fellépők.

A humorfesztiválon idén 15 település képviseltette magát

Fotó: Mészely Réka

Humor a színpadon

Hérics Gézáné, a vendéglátó klub nemrég megválasztott elnöke köszöntötte elsőként a vendégeket, a Győr-Moson-Soproniak mellett a szlovákiai Ekecs és Apácaszakállas képviselőit.

Kiss Béla levéli polgármester köszönetet mondott a szervező Levéli Nyugdíjas Egyesület tagjainak, hogy helyt álltak és aktív szerepet vállaltak a napokban szervezett, a vármegyei vidéki rendezvények között is kiemelkedő traktorfesztiválon, ahol lángost és palacsintát is sütöttek, és volt energiájuk a humorfesztiválra is. A faluvezető hangsúlyozta a közösség szerepét, a mindenkori emberi kapcsolatokét, melyek előre visznek.

– Örülünk, hogy szeretnek hozzánk jönni, a levéli közösségnek varázsa van

– húzta alá a polgármester.

Zsámbokiné Budai Anna, az Életet az Éveknek Győr-Moson-Sopron Megyei Klubszövetség elnöke emlékeztetett a humorfesztivál indulására: Petőné Marika egykori klubelnök dobta fel a gondolatot, hogy legyen Levélen ez a rendezvény, a nemrég elhunyt Domonkos Vincéné klubelnök is szívén viselte, és most az új klubvezető Hérics Gézáné Marika is az ügy mellé állt.

– Az egészségünkhöz hozzájárul a humor, fontos, hogy tudjunk sokat kacagni: kívánom, hogy sok ilyen rendezvény legyen

– mondta Zsámbokiné Budai Anna.

Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke arról beszélt, hogy Jánossomorján 2015-ben szerveztek hasonló rendezvényt.

A nyugdíjasok sorra léptek fel egyénileg és csoportosan, több műfajban, megnevettetve a közönséget. Valamennyien emléklapot vehettek át.

