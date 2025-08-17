augusztus 17., vasárnap

Ismerd meg Horvátország titkos arcát, mutatunk 6 természeti csodát a tengerparton túl

Horvátország neve hallatán legtöbben a napsütéses tengerpartra gondolunk – ám az ország igazi kincsei nemcsak a part mentén, hanem a szárazföld belsejében is megtalálhatók.

Kisalföld.hu
Forrás: Horvátország Tele Élettel

Kristálytiszta édesvízi tavak, rejtett sós tavak, különleges geológiai jelenségek és buja nemzeti parkok várják azokat, akik szeretnék testközelből megtapasztalni a természet csendjét és erejét. Hat olyan helyszínt mutatunk be, amelyek garantáltan új dimenziót adnak a horvátországi utazásának – mindezt elérhető áron, gyakran szervezett túrákkal és kényelmes bejárási lehetőségekkel.

A Horvátország Tele Élettel összeállításában bemutatta a legszebb horvátországi tavakat, amelyeket érdemes felvenni az útitervbe:

1. Plitvicei-tavak Nemzeti Park - Közép-Horvátország, UNESCO Világörökség

Horvátország legrégebbi és legismertebb nemzeti parkja 16, egymással vízeséseken át összekapcsolódó smaragdzöld tóból áll. Az UNESCO Világörökség része, mely gyalog, kisvonattal és hajóval is bejárható. A főszezonban erősen ajánlott a jegyeket előre, online megvásárolni mivel a napi látogatói létszám korlátozott.

Tipp: Kora reggel kevesebb a látogató, és a nap első fényei varázslatosan csillognak a vízfelszínen.

2. Vrana-tó Natúrpark - Dalmácia, madármegfigyelők paradicsoma

Horvátország legnagyobb természetes tava, mely a mediterrán térség egyik legfontosabb vizes élőhelye. A tó ornitológiai rezervátumában több száz madárfaj figyelhető meg, különösen hajnalban vagy napnyugtakor.

Tipp: Kerékpárosoknak ideális célpont, több panorámás ösvény is a tó körül vezet.

3. Mir-tó, Telašćica Natúrpark - Dugi Otok szigete

A Dugi Otok szigetén fekvő sóstavat földalatti csatornák kötik össze a tengerrel, ezért vize sós és gyakran melegebb, mint az Adria. Magas sziklák, illatos mediterrán növényzet és nyugodt, elzárt környezet várja az ide látogatókat.

Tipp: Vigyen magával vizet és harapnivalót, mert itt a tó a természet teljes valójában látogatható, nincs kiépítve a környéke.

4. Kék-tó és Vörös-tó - Biokovo-Imotski tavak Geopark UNESCO Geopark 

Két ikonikus karszttó, amelyek az UNESCO által védett Biokovo-Imotski tavak Geopark részei. A Kék-tó nyaranta kiszáradhat, ilyenkor a medrében hagyományos futballmérkőzéseket rendeznek. A Vörös-tó meredek, sziklás falai miatt megközelíthetetlen, de kilátópontokról lenyűgöző panorámát nyújt.

Tipp: Kora reggel vagy naplementekor a színek még intenzívebbek.

5. Baćina-tavak – Dalmácia

Hét összekapcsolódó édesvízi tó alkotja ezt a békés dalmát oázist. Legjobban hagyományos neretvai hajóval fedezhetők fel, de kajakozásra, SUP-ozásra, kerékpározásra és túrázásra is kiváló helyszín.

Tipp: Napfelkeltekor a víz felszínén visszatükröződő hegyek és felhők varázslatos látványt nyújtanak.

6. Veliko- és Malo Slano-tó, Mljet Nemzeti Park

Két sóstó, melyek a zöldbe borult paradicsom, Mljet- szigeten szívében találhatók. A Veliko-tó közepén fekvő Szent Marija-szigeten 12. századi bencés kolostor áll, amely nyáron kávézóként is működik. A nemzeti park belépőjegyéhez tartozó elektromotoros hajójáratok rendszeresen szállítják a látogatókat a szigetre.

Tipp: Úszás után kortyoljon el egy kávét a kolostor mellett működő kis kávézó teraszán.

Horvátország tavai egyszerre nyújtanak felüdülést a nyári forróságban és élményt az év bármely szakában. Legyen szó családi kirándulásról, sportos aktív pihenésről vagy a természet csendjének kereséséről. Az illatok, a hangok és a víz közelsége mind részei annak a varázsnak, amit csak személyesen lehet igazán megtapasztalni.

