Ismerd meg Horvátország titkos arcát, mutatunk 6 természeti csodát a tengerparton túl

Kristálytiszta édesvízi tavak, rejtett sós tavak, különleges geológiai jelenségek és buja nemzeti parkok várják azokat, akik szeretnék testközelből megtapasztalni a természet csendjét és erejét. Hat olyan helyszínt mutatunk be, amelyek garantáltan új dimenziót adnak a horvátországi utazásának – mindezt elérhető áron, gyakran szervezett túrákkal és kényelmes bejárási lehetőségekkel.

A Horvátország Tele Élettel összeállításában bemutatta a legszebb horvátországi tavakat, amelyeket érdemes felvenni az útitervbe:

1. Plitvicei-tavak Nemzeti Park - Közép-Horvátország, UNESCO Világörökség

Horvátország legrégebbi és legismertebb nemzeti parkja 16, egymással vízeséseken át összekapcsolódó smaragdzöld tóból áll. Az UNESCO Világörökség része, mely gyalog, kisvonattal és hajóval is bejárható. A főszezonban erősen ajánlott a jegyeket előre, online megvásárolni mivel a napi látogatói létszám korlátozott.

Tipp: Kora reggel kevesebb a látogató, és a nap első fényei varázslatosan csillognak a vízfelszínen.

2. Vrana-tó Natúrpark - Dalmácia, madármegfigyelők paradicsoma

Horvátország legnagyobb természetes tava, mely a mediterrán térség egyik legfontosabb vizes élőhelye. A tó ornitológiai rezervátumában több száz madárfaj figyelhető meg, különösen hajnalban vagy napnyugtakor.

Tipp: Kerékpárosoknak ideális célpont, több panorámás ösvény is a tó körül vezet.

3. Mir-tó, Telašćica Natúrpark - Dugi Otok szigete

A Dugi Otok szigetén fekvő sóstavat földalatti csatornák kötik össze a tengerrel, ezért vize sós és gyakran melegebb, mint az Adria. Magas sziklák, illatos mediterrán növényzet és nyugodt, elzárt környezet várja az ide látogatókat.

Tipp: Vigyen magával vizet és harapnivalót, mert itt a tó a természet teljes valójában látogatható, nincs kiépítve a környéke.

4. Kék-tó és Vörös-tó - Biokovo-Imotski tavak Geopark UNESCO Geopark

Két ikonikus karszttó, amelyek az UNESCO által védett Biokovo-Imotski tavak Geopark részei. A Kék-tó nyaranta kiszáradhat, ilyenkor a medrében hagyományos futballmérkőzéseket rendeznek. A Vörös-tó meredek, sziklás falai miatt megközelíthetetlen, de kilátópontokról lenyűgöző panorámát nyújt.