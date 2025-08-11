Horgászat Győrben: ha pecázol, ezeket a pazar retró fotókat neked is látnod kell

1. Horgászok a Rába folyón a Radó-sziget mellett, balra a Bécsi (Erzsébet) kapu téren a Karmelita templom, ettől jobbra a Kettős híd. Fortepan/Tóth Árpád

2. Horgászok a Rába folyó partjánál a Kastély-bástya alatt, a felvétel Kettős híd közelében készült. Fortepan/Inkey Tibor

3. Horgászok a Rába folyó partjánál a Kastély-bástya alatt, a felvétel Kettős híd közelében készült. Fortepan/Inkey Tibor

4. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt. Szemben a Cziráky-emlékmű. Fortepan/Inkey Tibor

5. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt. Szemben a Cziráky-emlékmű. Fortepan/Inkey Tibor

6. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt, szemben a Radó-sziget. Fortepan/Inkey Tibor

Mint arról korábban írtunk: aki a megyeszékhelyen jár, egyetlen helyszínen biztosan elsétál. Ez nem pedig nem más, mint a győri Baross út. A Fortepant böngészve látványos fotókra bukkantunk a győri Baross út elragadó hangulatáról a 70-es évekből. Emellett varázslatos retró fotókon megmutattuk azt is, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton a múltban.

A folyók mellett pedig csodaszép hidak is találhatóak, a Fortepant böngészve nemrég nem mindennapi felvételekre bukkantunk. Győri retró fotókat hoztunk a múltból.