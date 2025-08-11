1 órája
Horgászat Győrben: ha pecázol, ezeket a pazar retró fotókat neked is látnod kell
Győr a "folyók városa" is, mivel a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál épült. Népszerű a horgászat Győrben, ezt, ezek a csodálatos retró fotók is bizonyítják.
Horgászat Győrben: pazar retró fotók a múltból
Nézze meg képgalériánkat:
Horgászat Győrben: ha pecázol, ezeket a pazar retró fotókat neked is látnod kellFotók: Forrás: Fortepan
1. Horgászok a Rába folyón a Radó-sziget mellett, balra a Bécsi (Erzsébet) kapu téren a Karmelita templom, ettől jobbra a Kettős híd. Fortepan/Tóth Árpád
2. Horgászok a Rába folyó partjánál a Kastély-bástya alatt, a felvétel Kettős híd közelében készült. Fortepan/Inkey Tibor
3. Horgászok a Rába folyó partjánál a Kastély-bástya alatt, a felvétel Kettős híd közelében készült. Fortepan/Inkey Tibor
4. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt. Szemben a Cziráky-emlékmű. Fortepan/Inkey Tibor
5. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt. Szemben a Cziráky-emlékmű. Fortepan/Inkey Tibor
6. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt, szemben a Radó-sziget. Fortepan/Inkey Tibor
A folyók mellett pedig csodaszép hidak is találhatóak, a Fortepant böngészve nemrég nem mindennapi felvételekre bukkantunk. Győri retró fotókat hoztunk a múltból.