augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

13 órája

Horgászat Győrben: ha pecázol, ezeket a pazar retró fotókat neked is látnod kell

Címkék#Mosoni-Duna#múltidéző#horgászat

Győr a "folyók városa" is, mivel a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál épült. Népszerű a horgászat Győrben, ezt, ezek a csodálatos retró fotók is bizonyítják.

Kisalföld.hu

Győr a "folyók városa" is, mivel a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál épült. A város három folyó találkozásánál fekszik, ami jellegzetes vonása. A Fortepant böngészve nem mindennapi felvételekre bukkantunk. Népszerű a horgászat Győrben, nem csak most, a múltban is.

horgászat győrben fortepan retró fotók
Horgászat Győrben: a város három folyó találkozásánál fekszik, ami jellegzetes vonása. A Fortepant böngészve nem mindennapi felvételekre bukkantunk. Fortepan/Inkey Tibor
Forrás: Fortepan/Inkey Tibor

Horgászat Győrben: pazar retró fotók a múltból

Nézze meg képgalériánkat:

Horgászat Győrben: ha pecázol, ezeket a pazar retró fotókat neked is látnod kell

Fotók: Forrás: Fortepan

1. Horgászok a Rába folyón a Radó-sziget mellett, balra a Bécsi (Erzsébet) kapu téren a Karmelita templom, ettől jobbra a Kettős híd. Fortepan/Tóth Árpád

2. Horgászok a Rába folyó partjánál a Kastély-bástya alatt, a felvétel Kettős híd közelében készült. Fortepan/Inkey Tibor

3. Horgászok a Rába folyó partjánál a Kastély-bástya alatt, a felvétel Kettős híd közelében készült. Fortepan/Inkey Tibor

4. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt. Szemben a Cziráky-emlékmű. Fortepan/Inkey Tibor

5. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt. Szemben a Cziráky-emlékmű. Fortepan/Inkey Tibor

6. Horgászok a Rábán a Kastély-bástya alatt, szemben a Radó-sziget. Fortepan/Inkey Tibor

Mint arról korábban írtunk: aki a megyeszékhelyen jár, egyetlen helyszínen biztosan elsétál. Ez nem pedig nem más, mint a győri Baross út. A Fortepant böngészve látványos fotókra bukkantunk a győri Baross út elragadó hangulatáról a 70-es évekből. Emellett varázslatos retró fotókon megmutattuk azt is, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton a múltban.

A folyók mellett pedig csodaszép hidak is találhatóak, a Fortepant böngészve nemrég nem mindennapi felvételekre bukkantunk. Győri retró fotókat hoztunk a múltból.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu