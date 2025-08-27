augusztus 27., szerda

Megjöttünk

30 perce

Hét baba született három nap alatt Sopronban

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Hét baba született három nap alatt Sopronban

Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

Augusztus 25-én született Sopronban:

Gazdag Róza (Iván).

Augusztus 26-án születtek Sopronban:

Biczó Milán (Sopron), Kleizer Boldizsár (Kapuvár), Takács Ákos (Babót), Horváth Zalán (Fertőszéplak).

Augusztus 27-én születtek Sopronban: 

Kótai Kemál Zalán (Fertőrákos), Kozub Endre (Sopron).

