1 órája
Hét baba született három nap alatt Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 25-én született Sopronban:
Gazdag Róza (Iván).
Augusztus 26-án születtek Sopronban:
Biczó Milán (Sopron), Kleizer Boldizsár (Kapuvár), Takács Ákos (Babót), Horváth Zalán (Fertőszéplak).
Augusztus 27-én születtek Sopronban:
Kótai Kemál Zalán (Fertőrákos), Kozub Endre (Sopron).
