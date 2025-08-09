Jó hangulatban
1 órája
Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napján - képgaléria
Az idei évben is kiváló koncerteken vehetnek részt a fesztiválozók.
Szerdán elindult az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.
Képgaléria a Sziget Fesztivál szombati napjáról:
Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napjánFotók: Balogh Zoltán/MTI
