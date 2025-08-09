augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hangulatban

2025.08.09. 21:17

Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napján - képgaléria

Címkék#Sziget Fesztivál#sztár#buli#képgaléria

Az idei évben is kiváló koncerteken vehetnek részt a fesztiválozók.

Kisalföld.hu

Szerdán elindult az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.

Sevdaliza iráni-holland énekesnő koncertje a Nagyszínpadon a 31. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 9-én. 
Fotó: Balogh Zoltán

Képgaléria a Sziget Fesztivál szombati napjáról:

Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napján

Fotók: Balogh Zoltán/MTI

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu