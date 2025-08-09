augusztus 9., szombat

Piacra jártak a Ladákért

25 perce

Majdnem 60 éve tartották az első személygépkocsi vásárt Nádorvárosban - retró képek

Címkék#Kisalföld#gépkocsi#vásár

Ha használt gépkocsit vásárolnánk, ma már kereskedőhöz megyünk vagy az interneten böngészünk. Vannak, akik még emlékezhetnek arra, milyen volt a használtautó piac.

Kisalföld.hu

1967. augusztus 6-án tartották az első használtautó vásárt (börzét) Nádorvárosban, a Dugonics utcában. Az autóbörzét minden hónap első vasárnapján rendezték – emlékezteti a győrieket a regigyor.hu. A Kisalföld napilap 1967. 08. 04-i számában adtak hírt a használt autó vásárok megrendezéséről.

használtautó
Használtautó vásár
Fotó: Kisalföld

 

Matusz Károly, a Kisalföld fotóriportere rendszeresen fényképezet a börzéken.

Használtautó vásár új helyen

A Dugonics utcát hamar kinőtte a börze, ezért 1968 áprilisában áthelyezték az Eörsy Péter utcába.

Fotó: regigyor.hu

Ladát kínáltak kilóra, üzletek köttettek kínlódva – szólt a Kisalföld 1982.04.14-i számának alcíme. A cikk arról számolt be, akkora volt az érdeklődés, hogy bedugult a környék. Mint írták, az eddigi legtöbb autót kínálták, a legmagasabb árakon, de a legkevesebben érkeztek komoly vevőként.

A börze berzenkedés

 

 

