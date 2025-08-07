Megjöttünk
1 órája
Három kisbaba látott napvilágot kedden Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Augusztus 5-én születtek Sopronban: Lugosi Miana (Fertőendréd), Kocsis Kamilla (Babót), Bartis Róbert (Egyházasfalu).
