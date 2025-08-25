augusztus 25., hétfő

Három kisbabának örülhettek a szüleik a napokban Sopronban

Címkék#névsor#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Három kisbabának örülhettek a szüleik a napokban Sopronban

Forrás: Shutterstock

Augusztus 22-én született: Szabó Benedek (Fertőszéplak).

Augusztus 23-án született: Varga Lili Flóra (Sopron).

Augusztus 24-én született: Mezei Bence Patrik (Sopron).

 

