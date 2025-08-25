Megjöttünk
1 órája
Három kisbabának örülhettek a szüleik a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Augusztus 22-én született: Szabó Benedek (Fertőszéplak).
Augusztus 23-án született: Varga Lili Flóra (Sopron).
Augusztus 24-én született: Mezei Bence Patrik (Sopron).
