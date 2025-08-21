Megjöttünk
Három kisbaba született kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Augusztus 19-én születtek:
Mosonmagyaróváron: Józsa Olívia (Rajka), Szilágyi Zente Ákos (Mosonmagyaróvár).
Győrben: Kun Boglárka (Nagyszentjános).
