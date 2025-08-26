Megjöttünk
Három csöppség sírt fel a győri és az óvári kórházban hétfőn
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 25-én születtek
Győrben: Förhécz Abigél (Győr), Varga Bendegúz (Pér).
Mosonmagyaróváron: Székely Zsombor (Jánossomorja).
